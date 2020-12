Osnutek poročila o nakupu zaščitne opreme bo podpisala namestnica

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov z Jorga Kristijana Petroviča prenesel na namestnico Mojco Planinšek. Kot je dejal, je njegova naloga, da zagotovi učinkovitost računskega sodišča. Politične pritiske zanika.

Kot je povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, druge izbire ni imel, saj je bila komunikacija s prvim namestnikom otežena, poleg tega odločitve ni sprejel v realnem času, čeprav ga je k temu pozival. Da "bi zagotovil največjo možno mero objektivnosti", je ocenil, da je dobro, da osnutek pogleda tretja oseba. "Da to naredim, sem se odločil tudi zato, da razbremenim sodišče vtisov, da je prišlo do tega zaradi političnih pritiskov in še bolj objektiviziram delo sodišča. Pri tem namreč ne gre za politična ozadja, pač pa zgolj za zagotavljanje učinkovitosti računskega sodišča," je zatrdil Vesel. Kot je pojasnil, so interni roki, ki jih imajo, že tako ali tako potekli. "Ne morem dovoliti, da je računsko sodišče v pat poziciji. Pa tudi dostojno je, da letos, po osmih mesecih dela revizorjev, vendarle izdamo vsaj osnutek poročila," je navedel.

Ta sicer ne bo javen, javno bo šele poročilo, ki bo izdano po tistem, ko se bodo do ugotovitev v osnutku opredelili revidiranci. Tudi zato Vesel zavrača očitke, da naj bi bilo hitenje spodbujeno zaradi politične situacije. Kot namreč pravi, je bila izdaja osnutka še letos predvidena, medtem ko političnih trenj sam ni mogel predvideti. "Trenutek tako ali tako nikoli ne bo pravi, po drugi strani pa mnogi javno pozivajo pristojne institucije, naj že enkrat zadeve razjasnijo. Zdaj bodo dobili osnutek in se bodo do njega lahko opredelili," je navedel. Petrovič je izsledke osnutka dobival sicer v več delih, velik del, sto strani, že v začetku novembra, drugi del nato prvega decembra. Zato zavrača tudi Petrovičeve navedbe s Twitterja, da je dobil gradivo šele 17. decembra. Vesel sicer še vedno pričakuje, da bo osnutek izdan v tednu dni, saj je Planinškova izjemno izkušena. Petrovič pa bo potem v senatu, če bodo na osnutek ugovori, lahko še lažje deloval, ker bo primer že dobro poznal, je dejal Vesel. Na očitke, da se računskemu sodišču ponavlja zgodba, videna na protikorupcijski komisiji, ko je prihajalo do trenj v senatu, je dejal, da te bojazni ni in razpoka zagotovo ni tako velika. "Bi bilo pa najbrž smiselno kdaj razmisliti o sistemskih spremembah, ki bi predstojnikom takih organov omogočale, da si sami imenujejo namestnike," je opomnil.

Vesel je sicer že v torek dejal, da bo poročilo obsežno in da so imeli velike probleme s pridobivanjem dokumentacije predvsem s strani gospodarskega ministrstva. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes sicer to zavrnil. Kot je zapisal, so prejeli 210 vprašanj, seveda pa so potrebovali nekaj tednov za celovit in natančen odgovor. Po njegovem mnenju pa med drugim vzbuja dvom Veselova medijska angažiranost glede te teme. Počivalšek si želi, da namesto medijskih pritiskov preiskovalni organi pridejo na dan z dokumenti in argumenti. Ko bodo prejeli osnutek poročila računskega sodišča, se bodo po ministrovih zagotovilih nanj vsebinsko odzvali.