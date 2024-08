Vesel opravil pogovor s SDS: bo prejel njihovo podporo?

Vesel je v začetku tedna o svoji kandidaturi govoril s predstavniki vodstva NSi, danes pa se je na sedežu SDS srečal tudi s predstavniki največje opozicijske stranke.

Po srečanju je današnji pogovor označil kot "konstruktiven, zelo vsebinsko zanimiv". Po njegovih besedah so odprli vsa temeljna vprašanja, ki se tičejo izzivov nove sestave Evropske komisije. Med drugim so se dotaknili nekaterih "nevralgičnih točk", kot so zeleni prehod, vprašanje upravljanja migracij, socialne politike, energetske vzdržnosti oz. samozadostnosti Evrope in konkurenčnosti EU, je naštel Vesel.

Kandidatu so postavili številna vprašanja, šli so čez mogoče 15 resorjev, ki bi morebiti lahko bili v prid Sloveniji, je danes po srečanju s komisarskim kandidatom dejal poslanec SDS Franc Breznik, ki sicer tudi predseduje odboru DZ za zadeve Evropske unije, pred katerim se bo Vesel predstavil v četrtek. A si po njegovih besedah ne delajo utvar, da bi Slovenija dobila enega najmočnejših resorjev, saj te tradicionalno pripadejo ustanovnim članicam EU.

Glede možnosti, da tudi v SDS podprejo Vesela, pa je dejal, da v SDS dajo priložnost, so pa stranka, ki potrebuje argumentacijo. Kot je dodal, je sicer težko govoriti o primernosti kandidata, ko še niti ni jasno, kateri resor bi lahko pripadel Sloveniji. "Po vsej verjetnosti kandidat ne more biti nek superman, ki lahko obvlada 27 resorjev, a če bi bili pretirano proti, bi povedali, da nekdo, ki je vodil računsko sodišče nacionalne države ni sposoben vsaj na področju financ ali še na kakšnem drugem resorju," je ocenil Breznik.