Vesel: Prihaja čas ključnih odločitev

Poleg revizijskih poročil so v lanskem letu izdali tudi 15 porevizijskih poročil, v katerih so skupaj ocenili 75 popravljalnih ukrepov. Zaradi delno izvedenih ali nezadovoljivo izvedenih popravljalnih ukrepov je računsko sodišče v sedmih porevizijskih poročilih izdalo devet sklepov o kršitvi obveznosti dobrega poslovanja, ni pa izdalo pozivov za ukrepanje. Predlagali so spremembe ali dopolnitve več zakonov in podzakonskih predpisov oziroma opozorili na določena tveganja zaradi nejasnosti ali neusklajenosti določb posameznih predpisov.