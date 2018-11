Veseli december: kdaj se prižgejo lučke v vašem domačem kraju?

Po več slovenskih mestih in krajih bodo ob začetku veselega decembra slavnostno prižgali praznično razsvetljavo. Marsikje je to del širših prireditev, s katerimi v posameznem kraju vstopajo v praznično obarvani zadnji mesec leta.

Najbolj so pohiteli v Kopru, v Ljubljani na Prešernovem trgu že stoji smreka

Z vstopom v najbolj vesel del leta so najbolj pohiteli v Kopru, kjer so tako imenovano Čudolandijo odprli že 9. novembra, s tem pa pri ljudeh izzvali različne odzive. V Kopru tako že dobršen del novembra potekajo različne aktivnosti, "od tematskih sejmov, drsališča, pestrega kulturnega in zabavnega programa, do programa za otroke in dodatne gostinske ponudbe, ki bo v naslednjih tednih obogatila dogajanje in živahen mestni utrip", so zapisali pri Mestni občini Koper.

Na Prešernovem trgu v Ljubljani so prav danes postavili 17 metrov visoko in štiri tone težko smreko. Dokončno bo mesto zažarelo prihodnji petek, ko bodo okoli pete ure prižgali več kot 40 kilometrov novoletnih luči. Na ta dan se bosta odprla tudi praznični sejem na Bregu, Prešernovem, Pogačarjevem in Kongresnem trgu ter Cankarjevem, Gallusovem in Petkovškovem nabrežju.