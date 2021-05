Veselinovič bo zaradi očitkov o umoru tožil Janšo

"Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 evrov. Več kot predsednik republike," je danes zapisal predsednik vlade Janez Janša.

Zapis se nanaša na dogajanje leta 2009, ko je direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovičvročil izredno odpoved tedanjemu odgovornemu uredniku STA Borutu Mešku, ki pa je pozneje zaradi bolezni umrl.

Veselinovič pa je v nocojšnji oddaji Tarča dejal, da to, kar je zapisal premier, zjutraj pa tudi direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija, presega vse meje. Napovedal je, da bo proti Janši vložil civilno in zasebno kazensko tožbo zaradi posega v čast in dobro ime ter kaznivega dejanja žaljive obdolžitve.

Dodatno je prek odvetniške pisarne z opominom pred tožbo k prenehanju kršitev osebnostnih pravic pozval tudi Urbanijo, ki je Veselinoviču že večkrat očital, da je "v brutalnem obračunu in dolgotrajnem mobingu na bolniško posteljo poslal odpoved delovnega razmerja tedanjemu odgovornemu uredniku Mešku".