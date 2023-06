Veselje v Vili Šumica: posebno darilo bo krepko znižalo stroške ogrevanja

Vodja doma Simon Ogulin je situacijo komentiral tako: "Kar naenkrat so nam rešili veliko problemov, saj so cene energentov naraščale in skozi leta so se višali tudi drugi stroški. Posledično smo imeli včasih težave z zalogo, če so se na primer šli vsi naenkrat tuširat, nam je občasno zmanjkalo vode."

Zaradi nove toplotne črpalke se kaj takšnega ne bo več zgodilo, zahvaljujoč družbi Resalta, ki vrsto let spremlja delovanje Zveze prijateljev mladine.

Luka Komazec, direktor Resalte : "Po mojem lastnem prepričanju je projekt Botrstvo najboljša humanitarna iniciativa, kar jih imamo v Sloveniji, gospa Anita Ogulin pa je najboljši primer voditeljstva, ki ga imamo v Sloveniji."

Prav za našo veliko humanitarko Anito Ogulin je bil izjemno čustven in, kot nam pove, poseben dan hvaležnosti. "To je vrednost, ki ne šteje samo 75 tisoč evrov, ampak šteje tudi naravi. To je zelena energija, to je varovanje narave in jaz verjamem, da vse skupaj s to ljubeznijo, ki se tke v tem domu, sestavlja eno tako dobro zgodbo dneva hvaležnosti," nam pove.

Sodobna toplotna črpalka bo zares varovala neokrnjeno naravo, kjer se Vila Šumica nahaja, saj bo objekt ogrevala z obnovljivimi viri energije.

"S prenovo projekta smo namestili toplotno črpalko, ki je nameščena zunaj. Sestavni del projekta predstavljajo tudi inštalacije v objektu, kjer se vrši regulacija in priprava ogrevane vode, ki gre po objektu, in pa priprava sanitarne vode, ki jo potrebujejo v kuhinji za umivanje, tuširanje in podobno," pa o projektu pove Matic Baškovec iz podjetja Resalta.