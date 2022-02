Veselje v 'zlati' vasi: 'Da je Urša zlata, zdaj ve še ves svet'

Urša Bogataj je po prvi seriji napadala zlato medaljo. Skočila je odlično in pristala pri 100 metrih, zagotovljena je bila dvojna medalja. Barvi teh medalj sta bili znani po skoku vodilne po prvi seriji, Katharine Althaus, ki je pristala na drugem mestu. Nika Križnar se je v drugo serijo spustila z nasmehom na obrazu. Ta nasmeh jo je ponesel kar 99,5 metra daleč in s 232 točkami je osvojila bron pred četrto Saro Takanaši.

Svetovna prvakinja Ema Klinec je bila po prvi seriji četrta in zgolj 90,5 metra v drugi seriji žal ni bilo dovolj za medaljo, tekmo je zaključila na petem mestu. Špela Rogelj je napovedala, da so to njene zadnje olimpijske igre, in mogoče je bila njena želja prevelika, saj je v drugi seriji skočila slabše in pristala pri 82 metrih, skupaj je zbrala 184,2 točke.