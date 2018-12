'Veselo oznanilo ni namenjeno močnim in pomembnim ljudem tega sveta'

Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je med pridigo pri polnočni maši dejal, da veselo oznanilo, ki ga prinaša rojstvo odrešenika, ni namenjeno močnim in pomembnim ljudem tega sveta, ampak predvsem "tistim, ki imajo odprto srce, ki hrepenijo po pravi sreči in miru". Upanje, ki ga prinaša Odrešenik, tudi ni grajeno na človeški moči in nasilju, ampak na božji ljubezni in dobroti, ki je v prvi vrsti namenjena ubogim in preprostim, je dejal.

Sveta noč je po besedah nadškofa noč, ki nagovarja vsakega. "Zato vas vabim, da odpremo svoja srca in sprejmemo ta dar, ki je edini sposoben spremeniti naše življenje tako, da bomo tudi mi vedno bolj postajali dar za druge. Tako bo naše življenje postalo bolj uresničeno in tudi bolj polno iskrene in globoke vere, v kateri bomo tesneje povezani z Bogom in drug z drugim. To svojo iskreno in pristno vero potem izpovedujmo in živimo v naših družinah, na delovnem mestu in v javnem življenju," je pozval.

Na koncu je vsem zaželel, da bi letošnji božič našel odmev "tako v mojem kot tudi v vašem vsakdanjem življenju".