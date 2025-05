Veslali brez prestanka in priveslali 13.700 evrov

Veslaški dobrodelni maraton se je z zvonjenjem zvonca zaključil točno ob tretji uri popoldne. Z njim naša medijska hiša, skupaj z Zvezo Anite Ogulin, zbira sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin. 24-urno veslanje so letos simbolno otvorili Anitini najožji sodelavci, skupaj pa smo priveslali več kot 13.700 evrov. To je že osmi dobrodelni maraton, in v vseh teh letih smo za družine, ki potrebujejo pomoč, zbrali že več kot 65 tisočakov.