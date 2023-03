Vesna, Vitek, Vlašek, Štefa, Arpad, Reška: pred 50 leti so se k nam vrnili risi

Pred natanko 50 leti so lovci in gozdarji v naše gozdove ponovno naselili rise. Šest živali so pripeljali iz Slovaške in jih v večernih urah 2. marca 1973 izpustili iz obore v kočevske gozdove, kamor so se risi vrnili po kar sto letih. Ta veliki naravovarstveni podvig se je izkazal za enega najuspešnejših v Evropi, saj se je populacija številčno okrepila in risi so se razširili tudi v sosednje države, pravijo pri projektu Life Lynx. Potem pa se je začel nov zaton ...

Na današnji dan mineva natanko 50 let, odkar so se risi vrnili v slovenske gozdove. Natančneje v kočevske. V večernih urah 2. marca 1973 so po 46-dnevni karanteni tja iz obore izpustili šest "prišlekov" iz Slovaške. Na življenje v Sloveniji so se privajali v parih, v kletke so skupaj dali risinjo Vesno in njenega mladiča Vitka, risa Vlaška in risinjo Štefo ter risa Arpada in risinjo Reško.

icon-expand Risi pred izpustom v kočevske gozdove leta 1973 FOTO: Janez Gregori

"Ta veliki naravovarstveni podvig se je izkazal za enega najuspešnejših v Evropi, saj se je populacija številčno okrepila in risi so se razširili tudi v sosednje države, v Italijo, Avstrijo, na Hrvaško ter Bosno in Hercegovino," so ob obletnici spomnili sodelavci projekta Life Lynx. Žal pa so kmalu sledile slabe novice. Uspešni naselitvi je zaradi nepovezanosti z drugimi risjimi populacijami sledilo parjenje v sorodstvu in število živali je spet začelo upadati. Grozilo je novo izumrtje risa v Sloveniji, ki pa so ga na srečo preprečili. Danes se namreč v sklopu projekta Life Lynx v Slovenijo in na Hrvaško znova doseljuje te največje in za mnoge tudi najlepše evropske mačke.

V preteklosti je bil ris prisoten na območju celotne Slovenije, nato pa je zaradi pomanjkanja plena, izgube življenjskega prostora in pretiranega lova izumrl.

Prihajajo še do štirje risi, dva že čakata "Danes se s ciljem dolgoročne ohranitve risov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji ponovno izvaja velik naravovarstven projekt doselitve risa. V sklopu mednarodnega projekta Life Lynx se v letih 2017–2024 doseljuje rise na ozemlje Slovenije in Hrvaške. Doseljeni risi prihajajo iz stabilne risje populacije z območja slovaških in romunskih Karpatov. Namen projekta je, da se v obstoječo populacijo vključi 14 risov. Do danes so s pomočjo lokalnih lovcev v slovenske gozdove izpustili 10 risov, pet pa jih je našlo novo domovanje na Hrvaškem. Od skupno petnajstih izpuščenih risov je status treh živali neznan. V okviru projekta bodo tako do aprila 2024 v Slovenijo in na Hrvaško izpustili še največ štiri rise, dva že čakata v karantenskih oborah, eden na Slovaškem in drugi v Romuniji," so o uspešnem projektu zapisali pri Life Lynxu.

icon-expand Risji mladiči iz slovenskih Alp FOTO: LIFE Lynx

Koordinator projekta Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije je optimističen. "Zelo sem zadovoljen s potekom projekta, predvsem z vključevanjem risov v alpskem delu populacije, kjer pred tem dalj časa nismo zabeležili njihove stalne prisotnosti. Potrdili smo tudi že tri legla mladičev priseljenih risinj, kar kaže, da smo na dobri poti, da se bo v jugovzhodnih Alpah vzpostavila povezovalna populacija, ki bo dolgoročno omogočila povezavo naše populacije risa s sosednjimi populacijami v Alpah," je dejal.