Vesna vložila predlog za razpis občinskega referenduma o noveli odloka glede Tivolija

Svetnica Vesne Jasminka Dedić je na novinarski konferenci pred zavodom za varstvo narave pojasnila, da so predlog za občinski referendum vložili, ker je mestni svet Mestne občine Ljubljana (Mol) s spremembo odloka določil, da organizatorjem določenih prireditev za pet lokacij v krajinskem parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib ni treba pridobiti predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave.

Poleg tega je odlok do sedaj dovoljeval, da se javne prireditve na tem območju izvajajo ob predhodnem soglasju zavoda, s spremembo odloka pa bi na določenih lokacijah lahko izvajali vse prireditve, torej tudi prireditve komercialne in zasebne narave, če bi organizatorji pridobili dovoljenje občine. "To pa na stežaj odpira vrata vsem mogočim klientelističnim in koruptivnim praksam, ki so v osemnajstih letih županovanja Zorana Jankovića že pridobile domovinsko pravico v Ljubljani," je prepričana svetnica.

Dedić je še poudarila, da s predlogom za referendum ne branijo le krajinskega parka Tivoli, temveč tudi neodvisnost in avtonomijo zavoda za varstvo narave in ostalih državnih strokovnih institucij. "Če bo ministrstvo ugodilo pritožbi organizatorja, bo poslalo jasno sporočilo vsem slovenskim županom in županjam, da lahko na področju varstva tako naravne kot kulturne dediščine zaobidejo mednarodne konvencije, slovensko zakonodajo in evropsko zakonodajo," meni Dedić.