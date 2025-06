Vespe zavzele Bled: ljubitelje navdušujejo design, lepota in užitek

Na Bledu te dni brnijo Vespe, najbolj znani italijanski skuterji, ki so že 75 let simbol svobode, mladosti, veselja in domišljije. Več kot 400 udeležencev shoda, z novimi in starimi motorji, se je podalo na slikovito 85-kilometrsko vožnjo od Bleda do Pokljuke in nazaj v bohinjsko dolino.