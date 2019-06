Veste, kaj storiti, če stopite na morskega ježka ali vas opeče meduza?

V Jadranskem morju kar mrgoli morskih ježkov, zato ni nič presenetljivega, če med uživanjem v morju pohodite kakšnega izmed njih. Ta, na prvi pogled zelo simpatična žival, nam lahko pošteno zagreni počitniške dni. Pomembno je, da znamo hitro in pravilno ukrepati.

V trenutku, ko stopimo na ježka, se namreč njegove bodice zlomijo in zadrejo globoko v kožo na naših podplatih, zaradi česar lahko še nekaj dni šepamo. Čeprav so morski ježki strupeni, njihov strup običajno ni nevaren za človeka. Najpogosteje bodice ježkov povzročijo kronično vnetje ali se zataknejo ob živec ali kost in s tem povzročijo bolečine v sklepih, mišicah ali nastanek kožnih izpuščajev.

Če stopite na morskega ježka, s pinceto čim prej odstranite bodice. Del bodic lahko ostane zarit tudi pod kožo, zato nogo namočite v kis ali uporabite kisove obkladke, ki bodo pomagali raztopiti bodice. Kajti če bodic ne boste odstranili, se vam lahko ranice zagnojijo oziroma vnamejo in v tem primeru se boste morda morali obrniti na zdravnika, ki vam bo nato odstranil bodice. Ostanke bodic boste prepoznali po modrikasti barvi na mestu vboda. Zatem mesto okoli vboda izpirajte in mažite z mazilom, ki vsebuje antihistaminik, analgetik in kortikosteroide.