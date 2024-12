Veste, kaj storiti, če zagori v vaši hiši?

Decembra so požari v domovih pogostejši. Na jelkah imamo lučke, mizo krasijo adventni venčki s svečami, v pečici pa se pečejo piškoti. In ker nesreča nikoli ne počiva, se sveča prevrne na že dobro posušen venček, piškote pa smo pozabili vzeti iz pečice in ogenj je že v strehi. Dobesedno. Pa veste, kako ga ustaviti? Danes je zagorelo v dimniku in domači kuhinji, od koder so gasilci reševali tudi gorečo osebo, a na srečo se je tokrat vžgalo zgolj v preventivnem gasilskem vozilu, s katerim so gasilci Gasilske zveze Slovenije prikazali, kako v takih primerih ukrepati.