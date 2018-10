Veste, kako pregledati dojke?

Opazovanje sprememb na telesu je dobra preventiva proti raku. To posebej velja za dojke. Prav vsaka ženska od 18. leta naprej si mora redno vsak mesec pregledati in pretipati prsi. Najbolje pred ogledalom peti do deseti dan po začetku mestruacije oziroma katerikoli dan za ženske v menopavzi. Na voljo je odslej tudi brezplačna aplikacija.

Natančna navodila najdete tudi na brezplačni aplikaciji Breast test, ki so jo naredili v Sloveniji in je na voljo v kar 13 jezikih.