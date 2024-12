Veste, kako ukrepati ob poškodbi s pirotehniko?

Na posledice nepravilne uporabe pirotehničnih sredstev opozarjajo tudi v Društvu prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so posamezniki, ki praviloma nimajo zdravstvene izobrazbe in se odzovejo na poziv dispečerske službe zdravstva ter pridejo na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja. Njihova vloga je še posebej pomembna v oddaljenih krajih, kjer je dostopni čas reševalnih vozil daljši, seveda pa tudi v mestih.

Prihajajoče tedne poleg druženj in praznovanj zaznamuje tudi uporaba pirotehničnih sredstev, ki je žal še vedno pogosto nepremišljena in zato izjemno nevarna.

" Sorodniki, prijatelji ali očividci, ki imajo osnovno znanje prve pomoči, lahko poškodovancu takoj pomagajo in oskrbijo rano do prihoda reševalcev ali obiska urgentnega centra ," doda.

"Največ je primerov poškodovanih rok, sledijo obraz ter poškodbe sluha in vida. Večinoma so posledice trajne, saj eksplozija povzroči raztrganine, zmečkanine, poškodbe živcev in obsežne poškodbe mehkih tkiv. Delček sekunde pri eksploziji lahko povzroči nepopravljivo telesno in psihično poškodbo, ki je žal pogosto tudi najboljša kirurška tehnika ne zmore popraviti," pove Dejan Rogelj , vodja Društva prvih posredovalcev, ki se zaveda, kako pomembno je, da ob poškodbah pravilno odreagiramo.

Telesne poškodbe zaradi uporabe pirotehnike so lahko lažje – opekline, krvavitve – ali celo hujše – raztrganine, odtrganine, zlomi kosti ter poškodba sluhovoda in oči. Po poškodbah pa so lahko prisotne tudi travme – vsak pok, ki ga posameznik kasneje sliši, ga pripelje nazaj v čas nesreče.

Prva pomoč po poškodbi s pirotehničnimi sredstvi

Ko pride do lažje poškodbe in je okrvavljen le ud, je potrebno osebo odmakniti od morebitnih dodatnih nevarnosti ter zaustaviti krvavitev s prevezo. Z direktnim pritiskom sterilne gaze pokrijemo mesto krvavitve in povijemo s povojem. Če je krvavitev močnejša in prodre čez sterilno gazo, se poslužimo kompresijske preveze. Na rano položimo gazo in prvi sloj povoja, nato pa na krvaveče mesto položimo nerazvit povoj in čvrsto povijemo.

Žal pa so prvi posredovalci vedno pogosteje priča nesrečam z raztrganino ali odtrganino. Pri taki nesreči je pomembno, da poškodovano osebo najprej odmaknemo na varno mesto za izognitev možnosti dodatnih eksplozij petard in raket ter ji čim prej zaustavimo krvavitev. Najprej zaustavimo krvavitev s pritiskom na področno arterijo in nato čim prej nad odtrganim udom namestimo Esmarchovo prevezo ter oskrbimo krn uda oziroma raztrganino. Krn uda ali odtrgani ud sterilno pokrijmo z gazo in povijemo.