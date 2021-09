Veste, kako uresničiti sanje o lastnem domu?

Dom je prostor, v katerem živi ljubezen, prostor, v katerem se ustvarjajo najlepši spomini, in prostor, v katerem so prijatelji vedno dobrodošli. Tudi zato je nakup lastnega doma velik korak za vse – ne glede na to, ali se v to podajate prvič ali pa ste preprosto prerasli staro stanovanje, ker se je vaša družina povečala.

Vsak od nas ima svojo podobo sanjskega doma. Zanjo je to prostorna kuhinja z veliko jedilno mizo, ob katerih se ob prazničnih dneh zbira vsa družina. Njemu je pomembno, da je v dnevni sobi na steni dovolj prostora za televizor z velikim zaslonom, pred katerim bo spremljal tekme najljubše nogometne ekipe. Otroci si pogosto želijo zgolj vsak svojo sobo in veliko prostora za igro. Prav vsi pa se strinjajo, da je doma najlepše. Kakšen pa je vaš sanjski dom? Da bo najlepše tudi pri vas doma, je prav, da ničesar ne prepustite naključjem. Nakup lastne nepremičnine je pač pomembna odločitev. Preden začnete na spletu brskati po aktualni ponudbi prostih stanovanj in hiš, si je dobro najprej odgovoriti na nekaj vprašanj, ki vam bodo olajšala iskanje pravega doma za vas. - Lokacija: sanjate o življenju v središču mesta ali raje uživate v bolj umirjenih kotičkih v bližini narave? - Velikost: potrebujete manjše stanovanje zgolj zase in za svojo kolekcijo cvetočih lončnic ali iščete prostorno hišo, ki bo rasla skupaj z vašo družino? - Stanje: ali si želite rabljeno nepremičnino, ki jo boste prenovili po svojih željah, ali bi raje kupili že urejen prostor, v katerega boste enostavno prenesli svoje stvari in v njem takoj zaživeli? V nakup doma se podajte s pravim partnerjem Ko si odgovorite na zgornja vprašanja, je čas, da pregledate še svoje finančno stanje. Nakup lastnega doma je lahko precejšen finančni zalogaj, ni pa nemogoč. Vaše prihranke lahko z manjšimi prispevki nekoliko oplemeniti tudi pomoč širše družine, razliko, ki vas loči od doma vaših sanj, pa naj pokrije pravi stanovanjski kredit. V primerjavi z mesečnim plačevanjem visoke najemnine za stanovanje, ki čez nekaj let ne bo vaše, je stanovanjski kredit lahko tudi naložba v vašo varno prihodnost. V nasprotju s fiksnim zneskom mesečne najemnine, ki ga določi najemodajalec, lahko pri najemu kredita sami izberete mesečni obrok, ki ne bo pretirano obremenjeval vašega mesečnega proračuna. Ker je to namenski kredit, ga lahko uporabite tudi za prenovo starejšega stanovanja, v katero ste se zaljubili, za komunalno opremljanje zemljišča, na katerem bo zrasla vaša hiška, pa tudi za različne druge namene, s katerimi se bo vrednost vaše nepremičnine povečala. Stanovanjski kredit DBS – za tisto, kar zmanjka Ste že našli nepremičnino svojih sanj? Zagotovite si, da postane tudi vaš dom. Z enostavnim klikom na to povezavo obiščite spletno stran Deželne banke Slovenije in za tisto, kar zmanjka, izberite DBS kredit. Namenjen je vsem, ki potrebujete sredstva za financiranje nakupa, gradnje ali prenove nepremičnine, informativni izračun pa si lahko enostavno izdelate že na spletu. Neodvisne institucije so stanovanjski kredit DBS uvrstile med najugodnejše. Ponuja namreč možnost 50 % gotovinskega črpanja kredita, dodatno znižanje obrestne mere in fleksibilne možnosti zavarovanja kredita, poleg tega pa ga lahko pridobijo tako komitenti kot tudi nekomitenti banke. Uresničite si sanje o lastnem domu z enostavnim klikom na to povezavo in še danes preverite akcijsko ponudbo stanovanjskih kreditov Deželne banke Slovenije.

Naročnik oglasa je DBS.