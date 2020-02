Kako voziti ob močnem vetru? Odpovejte se tudi prostoročnemu telefoniranju

Ob močnem vetru, ki te dni po državi povzroča težave, morajo za varnost poskrbeti tudi vozniki. Na AMZS opozarjajo, da ima vožnja v vetrovnih razmerah veliko pasti, zato jo morajo vozniki prilagoditi voznim pogojem. Svetujejo zmanjšanje hitrosti in povečanje varnostne razdalje, vozniki pa naj volan trdno držijo z obema rokama.

Med vožnjo so zlasti nevarni nenadni močni sunki vetra iz različnih smeri, ki lahko presenetijo voznika. Zato je pomembno, da se vozniki na vožnjo pripravijo, spremljajo prometna obvestila in vremensko napoved ter da so med vožnjo zbrani ter pozorni na dogajanje okoli sebe.

V vetrovnih razmerah vodja AMZS šole vožnje in inštruktor varne vožnjeManuel Pungertniksvetuje voznikom, da zmanjšajo hitrost, volan pa držijo trdno z obema rokama na položaju "petnajst do treh", so zapisali na AMZS. Le na ta način bodo namreč ob nenadnem sunku vetra izvedli ustrezen manever, ki bo omogočil varno nadaljevanje poti.

V zahtevnejših vremenskih pogojih je uporaba mobilnega telefona, četudi imamo napravo za prostoročno telefoniranje, še toliko bolj nevarna. FOTO: Damjan Žibert

Vozniki naj se prav tako izogibajo prehitevanju ter povečajo varnostno razdaljo, saj si bodo s tem zagotovili večji manevrski prostor za reševanje kritičnih situacij. S tem se tudi lažje izognejo morebitnim predmetom, ki jih lahko močan veter prinese na cestišče.

