Veste, kakšno vodo pijete?

Voda je najbolj naravna in zdrava pijača ter osnovni element, ki sestavlja približno 60 % človeškega telesa in poganja vse procese v telesu. Vodo ves čas izgubljamo prek ledvic, črevesja, pljuč in kože, zato je pomembno, da skrbimo za hidracijo, saj se nezadostna preskrba z vodo hitro pokaže v zmanjšani zbranosti, glavobolu, utrujenosti in splošnem slabem počutju. Pa je res vseeno, kakšno vodo izberemo?

Razlike v vodah so občutne

Namizna, iz pipe, izvirska, naravna mineralna ... vsi ti izrazi že nakazujejo razlike voda – ne le v sestavi in kakovosti, temveč tudi glede vplivov na naše zdravje. Naravna mineralna voda se močno razlikuje od vode iz pipe oziroma vodovodne vode. Od njenega črpanja do polnjenja so dovoljeni le natančno predpisani, minimalni fizikalni posegi, medtem ko je vodovodna voda lahko obdelana tudi z dodajanjem kemičnih sredstev za dezinfekcijo. Poleg tega se vode med seboj razlikujejo po sestavi oziroma vsebnosti in kombinaciji različnih mineralnih snovi, ki so za vsako naravno mineralno vodo edinstvene.

Zakaj izbrati naravno mineralno vodo?

Le peščica vod, ki ustreza najstrožjim standardom in zahtevam, je lahko označena kot naravna mineralna voda. Gre namreč za najkakovostnejšo kategorijo predpakiranih vod, ki izvirajo v podzemnem vodnem viru, po polnjenju pa morajo dosegati enako čistost kot na izviru. Med njimi prav posebno mesto zavzema negazirana naravna mineralna voda Radenska Naturelle, ki svojo prvobitno čistost in neokrnjenost ohranja od nastanka svojega podzemnega vira, ki je ocenjen na 12.000 let.

Pet razlogov, da je naravna mineralna voda vaša najboljša izbira:

1. Vsebnost naravnih mineralov

Vsaka naravna mineralna voda ima edinstveno kombinacijo mineralov, kot so kalcij, magnezij in kalij, ki so koristni za ohranjanje zdravih kosti, mišic in drugih vitalnih funkcij telesa. Ti minerali so naravni in jih telo zlahka absorbira.

2. Kakovost in varnost

Naravna mineralna voda je kakovostna, varna izbira. Ustreza najstrožjim standardom in zahtevam ter je ob polnjenju enaka kot na izviru. Njen izvir je naravno zaščiten in varen pred zunanjimi vplivi.

3. Naravna hidracija

Naravna mineralna voda zagotavlja blagodejno vzdrževanje ravnovesja tekočin v telesu. Ustrezen vnos vode je pogoj za nemoteno delovanje osnovnih telesnih funkcij, vključno s prebavo, oskrbo telesa s kisikom in uravnavanjem telesne temperature.

4. Edinstvenost okusa

Edinstvena mineralna sestava naravne mineralne vode se pogosto odraža v unikatnem okusu. Če nam okus vode prija, nas to spodbuja, da pijemo več vode, s čimer smo bolje hidrirani in bolje pripravljeni na vsakodnevne izzive. Da so nianse okusov vode nezanemarljive, se kaže tudi v razvoju t. i. vodnega someljejstva, ki ima tudi pomembno nalogo – širiti ozaveščenost o vodah, razlikah med vodami ter pomenu kakovosti voda.

5. Eliksir mladostnega videza

Vodi so že v preteklosti pripisovali zdravilne, včasih celo čudežne lastnosti, o katerih govorijo tudi ljudske bajke in legende. Z razvojem sodobne znanosti v čudeže ne verjamemo več, lahko pa potrdimo, da ima voda resnično blagodejne učinke. Eden od njih je tudi pomoč pri ohranjanju mladostnega videza. Poleg gibanja, izogibanja močnim sončnim žarkom ter raznovrstne, polnovredne hrane je pomemben dejavnik za svežo, napeto polt prav dovoljšen vnos vode. Po priporočilih Evropske agencije za varnost hrane naj bi odrasla oseba popila najmanj dva litra vode na dan, nosečnice pa celo 2,7 litra.

Slovenska voda z vrhunskimi odličji Pristnost, čistost in nezamenljiva kakovost Radenske Naturelle so edinstvene, o čemer pričajo številne prejete nagrade in certifikati odličnosti, ki so jih potrdili uporabniki in strokovnjaki. Da je Radenska Naturelle voda največje svetovne kakovosti in je najboljša izbira za dnevno hidracijo, so potrdili vodni someljeji na Blejskem vodnem festivalu. Na svetovnem izboru vod in brezalkoholnih pijač Monde Selection 2024 je prejela odličje Grand Gold Award, ki ga je strokovna žirija podelila po podrobni proučitvi videza, vonja, okusa, pakiranja in laboratorijske analize vode. Ponaša se tudi s pečatoma Izbrale mame in Qudal – top quality award. Na ocenjevanju Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v kategoriji sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod prejema vrsto let zlato nagrado ter s tem potrjuje svojo neomajno zavezo najboljši kakovosti.

