Prebivalci nekaterih držav prejeli brošure z napotki, kako ravnati ob vojni

Na Švedskem, Finskem in Norveškem so prebivalci že lani dobili brošure z napotki, kako ravnati v primeru vojne in drugih kriznih dogodkov, da bi vsaj prvih 72 ur lahko preživeli sami. Nemčija načrtuje obnovo starih in gradnjo novih zaklonišč, prebivalce pa spodbuja, naj si uredijo zaklonišča tudi v lastnem domu. Posebna zaklonišča izdeluje tudi podjetje v Sloveniji.