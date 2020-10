Zaradi zastrupitve z gobami letos v UKC Ljubljana obravnavali že 45 oseb

Dario Cortesese s preučevanjem gob ukvarja že od otroštva. V življenju je poskusil že okoli 200 različnih gob in tudi sam se je že nehote zastrupil z neužitno gobo. "Nekoč sem z nožem prerezal eno majhno zeleno mušnico in sem ga nato pozabil obrisati," je povedal in razložil, da je nato z istim nožem odrezal kos kruha, kar ga je nato pripeljalo do bruhanja.

V tem primeru je šlo za nesrečo, saj si je v vseh letih gobarjenja nabral že dovolj znanja, da točno ve, katere gobe so primerne za uživanje in katere ne. A vsi gobarji ne premorejo enakega znanja kot Cortese, zato vsako leto pride do zastrupitev. V UKC Ljubljana so namreč letos psrejeli že 45 oseb, ki so se zastrupile z neužitnimi gobami. Od tega sta se dva zastrupila z zeleno mušnico, kar štirje pa z rdečo.