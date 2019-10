Veter bo oslabel, v prihodnjih dneh veliko sonca po vsej državi

V vzhodni Sloveniji je bilo sončno in zelo toplo že v preteklih dneh. Po podatkih Arsa se je včeraj v Lendavi ogrelo do kar 26 stopinj Celzija, le dve stopinji manj so termometri pokazali v Črnomlju, Novem mestu in na Letališču Cerklje ob Krki. Zaradi oblakov in občasnega dežja je bilo precej manj toplo na zahodu države. V Bovcu so izmerili le 17 stopinj Celzija, kar pa je še vedno razmeroma visoka temperatura za ta čas.