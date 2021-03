Veter bo oslabel, temperature bodo po treh tednih spet presegle 15 stopinj Celzija

Letošnji marec zelo dobro upravičuje svoje staro ime sušec. V večjem delu Slovenije je namreč v zadnjih štirih tednih padla manj kot polovica običajnih padavin za to obdobje. Največji primanjkljaj je bil na severovzhodu države in v alpskih dolinah, kjer marsikje ni bila dosežena niti četrtina dolgoletnega povprečja.

Središče anticiklona, ki oblačne pasove z obilnejšimi padavinami potiska na robove stare celine, se bo v prihodnjih dneh čez Alpe pomikalo proti vzhodu. Hladen severni veter, ki nam je v preteklih dneh kuštral lase, bo zato še naprej slabel, v drugi polovici tedna ga bo nadomestil občutno toplejši jugozahodni veter. Manj sreče z vremenom bodo v prihodnjih dneh imeli na jugu Balkanskega polotoka in Bližnjem vzhodu, kjer bodo razmere ponekod povsem zimske. Marsikje bodo temperature nižje od povprečja za več kot 10 stopinj Celzija.

Podrobnejša vremena napoved za Slovenijo

Sreda bo na zahodu sončna. Bolj kot bomo šli proti vzhodu, več bo oblačnosti. V višjih legah in tudi po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije bo pihal severni veter, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil v preteklih dneh. V nižjih delih Primorske pa bo po jutranjem brezvetrju zapihal šibak zahodni veter. Popoldne bo najtopleje na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo ob morju. Drugod bodo temperature od 12 do 14 stopinj Celzija.