Veter divjal tudi v prestolnici, lomil drevesa in prevračal smetnjake

V Ljubljani so po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje ob večjem obsegu močnega vetra zabeležili 32 prijav dogodkov. Aktivirali so poklicno gasilsko enoto ter šest prostovoljnih teritorialnih gasilskih društev. Za zdaj ni podatkov o poškodovanih in škodi.

Okrog 23. ure je na območju Bežigrada, v Mucherjevi ulici, polomilo več dreves, veje pa so padle na nekatere avtomobile.