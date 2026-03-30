Slovenija

Veter močno poškodoval objekte TKK Srpenica, škoda bo visoka

Bovec, 30. 03. 2026 18.48

N.V.
Močan veter, ki je konec tedna pustošil po Zgornjem Posočju, je med podjetji največ škode povzročil na objektih TKK Srpenica. Škoda je po besedah direktorja Uroša Lozarja na vseh objektih, zato je prišlo tudi do izpada proizvodnje. Škodo še popisujejo, zagotovo pa bo zapisana s sedemmestno številko, je povedal.

"Najhuje je bilo poškodovano največje skladišče, ta naš logistični center, pa upravna stavba, tudi strehe proizvodnih prostorov. Da ne govorim o manjših poškodbah, poškodovani so vsi naši objekti, fasade, okna, zasteklitve in podobno," je za medije povedal Lozar.

Zaposlene so morali že v četrtek evakuirati iz poslovnih objektov, ob koncu tedna pa so pomagali pri odstranjevanju posledic ujme.

O dogajanju in škodi so sproti obveščali belgijske lastnike. Ti jim bodo v prihodnjih dneh pomagali tudi tako, da bodo del proizvodnje, predvsem izdelavo poliuretanske pene, iz Srpenice začasno preselili v Belgijo ali na Poljsko. Sicer pa imajo vse objekte zavarovane, tako da računajo na odškodnino.

Ker se v tem tednu napoveduje nov močan veter, bodo morali pohiteti z vsaj začasno sanacijo strehe. "Skrbijo nas predvsem morebitne padavine zaradi strehe na skladišču. Zato danes in jutri hitimo z začasno sanacijo, odpadke pa sproti odvažamo, tako da zaradi tega ne bi smeli imeti težav," je še povedal direktor TKK Srpenica.

Bovški župan Valter Mlekuž je povedal, da je bilo v preostalem delu občine tudi nekaj odkritih streh predvsem na stanovanjskih objektih. Občina Bovec je utrpela škodo le na t.i. Gozdni hiši, ki je v lasti občine.

Občanom je obljubil pomoč pri sanaciji škode. "Vsakomur, ki bo prišel na občino in povedal, kakšno škodo ima in kje mu lahko pomagamo, smo vedno pripravljeni pomagati in skupaj poiskati pomoč," je še dejal Mlekuž.

tkk srpenica neurje škoda bovec sanacija
KOMENTARJI1

galeon
31. 03. 2026 10.04
Kakor si gradil tako imaš.
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
