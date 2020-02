Veter podira drevesa, promet močno oviran, največ težav na Gorenjskem

"Ljudi opozarjamo, naj se odstranijo z območja vseh intervencij in naj se ne približujejo mestom, kjer veter odkriva strehe in podira drevesa. Drevesa ponekod padajo tudi čez ceste in na vozila. Vozniki in pešci previdno. Radovedneži niso zaželjeni nikjer, razmere so nevarne," sporoča tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.