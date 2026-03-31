Veter poškodoval tudi več spomenikov kulturne dediščine

"Kar nekaj spomenikov kulturne dediščine je bilo poškodovanih, od tega mnoge stavbe kot del naselbinske dediščine, torej same stanovanjske hiše. Kar se tiče spomenikov lokalnega ali državnega pomena, pa kaže, da jih je poškodovanih okoli 14," je medijem povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pojasnila je, da so konservatorji že konec tedna začeli pregledovati nastalo škodo, podatke pa še zbirajo. Sama finančna ocena škode bo znana, ko bodo zbrani vsi podatki, saj so lastniki različni, od zasebnikov do občin in države. Glede na sedanje informacije je večjo škodo utrpelo 14 spomenikov kulturne dediščine. Med njimi niso samo stavbe, temveč tudi parki.