Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Veter poškodoval tudi več spomenikov kulturne dediščine

Ljubljana, 31. 03. 2026 14.34 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Odprava škode po vetrolomu v Žirovnici

Močan veter, ki je minuli četrtek in petek prizadel Gorenjsko in druge dele Slovenije, je škodo povzročil tudi na kulturni dediščini. Na ministrstvu za kulturo so zaenkrat evidentirali 14 spomenikov lokalnega in državnega pomena, ki so utrpeli večjo škodo. Med njimi sta Prešernova rojstna hiša v Vrbi in območje dvorca Katzenstein v Begunjah.

"Kar nekaj spomenikov kulturne dediščine je bilo poškodovanih, od tega mnoge stavbe kot del naselbinske dediščine, torej same stanovanjske hiše. Kar se tiče spomenikov lokalnega ali državnega pomena, pa kaže, da jih je poškodovanih okoli 14," je medijem povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Pojasnila je, da so konservatorji že konec tedna začeli pregledovati nastalo škodo, podatke pa še zbirajo. Sama finančna ocena škode bo znana, ko bodo zbrani vsi podatki, saj so lastniki različni, od zasebnikov do občin in države. Glede na sedanje informacije je večjo škodo utrpelo 14 spomenikov kulturne dediščine. Med njimi niso samo stavbe, temveč tudi parki.

V nedavnem vetrolomu je bila poškodovana tudi Prešernova rojstna hiša v Vrbi.
V nedavnem vetrolomu je bila poškodovana tudi Prešernova rojstna hiša v Vrbi.
FOTO: Bobo

Najbolj znan poškodovan spomeniško zaščiten objekt je Prešernova rojstna hiša v Vrbi, ki je bila prav pred kratkim obnovljena. Hišo so gasilci v soboto zaščitili in ministrica računa, da bo, ker gre za poškodbe kritine oziroma strešnikov, sanacija izvedena hitro.

Škoda zaradi vetroloma na gradu Hrib v Preddvoru
Škoda zaradi vetroloma na gradu Hrib v Preddvoru
FOTO: Bobo

Med najbolj znanimi, v neurju prizadetimi kulturnimi spomeniki, je tudi graščina Katzenstein s pripadajočim parkom v Begunjah na Gorenjskem. To območje je bilo že v času poplav avgusta 2023 močno prizadeto. "Sedaj je v teku druga faze obnove po poplavah in je znova poškodovano. Ker gre za spomenik najvišjega pomena in za uporabno površino za psihiatrično bolnišnico, računam, da se bo tudi to popravilo v najkrajšem možnem času," je še izpostavila ministrica.

veter škoda spomeniki kultruna dediščina sanacija

Pavšalne cene za dolgotrajno oskrbo v domovih od 1. aprila prilagojene

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
To lepotico ljubi Domen Prevc
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
To so simptomi raka prebavil, ki jih velikokrat spregledamo
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Živa Repovž Zelenšek: mlada arhitektka, ki soustvarja podobo domačega mesta
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615