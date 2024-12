Veter še vedno onemogoča varno posredovanje pri iskanju ponesrečenca

OGLAS

Pri Kamniškem sedlu je od nedelje popoldne pogrešan madžarski planinec, ki se je v gore podal skupaj s planinko. Žensko so gorski reševalci v ponedeljek popoldne našli podhlajeno in jo pospremili v dolino. Do moškega, ki je zdrsnil s poti in je poškodovan, pa do zdaj zaradi izjemno slabih vremenskih razmer niso uspeli priti. Tudi danes vremenske razmere še ne omogočajo varnega posredovanja, vendar aktivnosti v iskanju ponesrečenca še vedno potekajo. "Helikopter bo poletel in poskušal natančneje locirati ponesrečenca. Veter na višini še vedno močno vpliva na razmere, zato bomo po preletu helikopterja bolje ocenili stanje in ustrezno prilagodili nadaljnje ukrepe," so zapisali v Gorski reševalni zvezi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Madžarska državljana, ženska in moški, sta gorske reševalce na pomoč poklicala v nedeljo pozno popoldne. Aktivirani so bili gorski reševalci iz štirih društev, ki pa so zaradi intenzivnega sneženja, zametov in nevarnosti snežnih plazov bili primorani v nedeljo pozno zvečer reševanje začasno prekiniti. Vremenske razmere so namreč močno ogrožale nadaljnje reševanje in tudi same gorske reševalce. Več kot 40 reševalcev je z reševanjem nadaljevalo v ponedeljek zjutraj, reševalci so bili medtem v telefonskem stiku z žensko. V akcijo se je vključil tudi policijski helikopter z ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije, a se zaradi premočnega vetra ni mogel približati kraju nesreče.