Veter znova podiral drevesa, na Koroškem poplavilo ceste in kleti

Popoldan pa so se zopet pojavile krajevne plohe in nevihte. Oranžno opozorilo pred njimi je Arso izdal za celoten vzhod države.

Dan je bil sicer delno jasen s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod je pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 31, na vzhodu do 34 stopinj Celzija.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je nekaj po 18. uri v naselju Jelovec, občina Sevnica, zaradi vetra podrlo drevo na gospodarski objekt in občana. "Gasilci PGD Boštanj so zavarovali kraj, razžagali drevo, rešili poškodovano osebo izpod drevesa, poškodovancu nudili prvo pomoč in nudili pomoč reševalcem NMP pri prenosu osebe do reševalnega vozila," so zapisali. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v brežiško bolnišnico.

Ob 18.16 so gasilci KGZ Ravne in PGD Ravne na Koroškem posredovali na Koroški cesti v Ravnah na Koroškem, kjer so odstranili podrto drevo, ki je padlo na lokalno cesto.