Veterani v zraku: za seboj ima kar petinsedemdeset let letenja

"Ko enkrat okusiš letenje, boš za vedno hodil po zemlji z očmi, uprtimi v nebo, kajti tam si bil in tja se boš vedno želel vrniti." Tako je nekoč govoril Leonardo da Vinci in piloti se tudi danes strinjajo z njim. Okrog 50 se jih je zbralo na letališču v Moškajncih, na srečanju pilotov veteranov. Tretina jih še vedno leti, med njimi je tudi devedesetletni Franc Kralj, ki ima za seboj kar petinsedemdeset let letenja.