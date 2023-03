Veterinar odvzeta goveda s koroške kmetije napotil v redni zakol

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave 11. marca opravila inšpekcijski nadzor na kmetiji v Podgori in ugotovila več kršitev, med drugim zelo slabo higiensko stanje ter pomanjkanje oz. odsotnost pitne vode in krme.

"Najprej mora ugotoviti vsa dejstva in okoliščine v zadevi in pridobiti dokaze o dejanjih zavezanke. Zato še ne moremo napovedati, kdaj bo odločitev sprejeta," so pojasnili na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer tudi še niso prejeli pisnih poročil obdukcije kadavrov in preiskav, ki jih je opravil patolog.

Kot je znano, je v enem primeru najdene poginule govedi ostalo samo še okostje. Informacije v smeri suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali sicer preverjajo tudi policisti.