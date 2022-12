Veterinarji opozarjajo: posegi v ustni votlini brez anestezije so nevarni

Naši štirinožni prijatelji so del našega vsakdana, so naši prijatelji in sopotniki, zato je najbolj primerno, da za njih poskrbimo tudi z zdravstvenega vidika. Zobje in ustna votlina so ravno tako pomembni deli telesa pri mačkah in psih, kot so pri človeku. In tako kot ljudje poskrbimo za svoje zobe, da so čisti in zdravi, moramo tudi za pasje in mačje.

V izjavi za javnost, pod katero so se podpisali predsednica Slovenskega združenja veterinarjev za male živali Lara Kralj, dr. vet. med., dekanja Veterinarske fakultete dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med., in predsednik Veterinarske zbornice Slovenije dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., so navedli, da so bolezni ustne votline, vključujoč bolezni zob in parodontalne bolezni, najpogostejši in najpomembnejši zdravstveni problem pri živalih v Evropi.