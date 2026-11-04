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Slovenija

Veterinarji skupaj s policijo odvzeli štiri kopitarje v Škocjanu

Škocjan , 04. 11. 2026 13.46 pred 54 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Policija

Uradni veterinarji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v naselju blizu Dobruške vasi v občini Škocjan skupaj s policijo izvedli odvzem štirih kopitarjev. Kot so pojasnili, je do odvzema prišlo zaradi ponavljajočih se kršitev zakona o zaščiti živali in odvrnitve nevarnosti povzročitve prometnih nesreč.

Z uprave za varno hrano so sporočili še, da so kopitarje namestili v prehodne hleve. Za več podrobnosti smo se z vprašanji obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. 

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odvzem uprava za varno hrano

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KOMENTARJI5

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Misika1967
04. 11. 2026 14.42
Vedno vec je tega,samo subvencije poberejo za zivali pa se be brigajo.
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+1
1 0
zurc
04. 11. 2026 14.46
tejle ravno niso dobili subvencije razen vse socialne pomoči ,se ve za katere se gre
Odgovori
0 0
FIRBCA
04. 11. 2026 14.29
Kaj pa tisto s krvami na stajrskem kdo ve zakaj se je slo in pri komu
Odgovori
+1
1 0
Naiven_od_rojstva
04. 11. 2026 14.07
Lohk bi napisal, al gre za konje, krave, itd.Napište, ko boste mel kej informacij
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+4
4 0
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