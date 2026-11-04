Z uprave za varno hrano so sporočili še, da so kopitarje namestili v prehodne hleve. Za več podrobnosti smo se z vprašanji obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.
Veterinarji skupaj s policijo odvzeli štiri kopitarje v Škocjanu
Uradni veterinarji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so v naselju blizu Dobruške vasi v občini Škocjan skupaj s policijo izvedli odvzem štirih kopitarjev. Kot so pojasnili, je do odvzema prišlo zaradi ponavljajočih se kršitev zakona o zaščiti živali in odvrnitve nevarnosti povzročitve prometnih nesreč.
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