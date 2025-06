Veterinarka o zastrupitvah psov ob Bohinjskem jezeru: tresenje, penjenje, bruhanje

V zadnjih tednih so se na območju Bohinjskega jezera pojavili številni primeri zastrupitev psov. Psi, ki le za kratek čas pridejo v stik z vodo, kažejo znake, kot so bruhanje, tresenje in penjenje, opisuje veterinarka iz Lesc. Že pred dvema letoma so zabeležili podoben primer, ko sta poginila dva mlada psa. Kaj je razlog za nenavadne zastrupitve, je še vedno neznanka.

Veterinarka Nika Čuk iz veterinarske klinike Lesce opozarja, da so takšen primer zastrupitve obravnavali že pred dvema letoma. Dogajali so se identični primeri. Obravnavali smo dva kužka tujcev, ki sta nenadoma poginila. Oba sta bila mlada in zdrava. Skupno jima je bilo, da sta popila malo vode iz jezera, pripoveduje. Že praktično takoj so se začeli klinični znaki, tresenje, bruhanje, penjenje. Ena psička je poginila že v avtomobilu, drugo so oživljali, a žal neuspešno, se spominja. Obdukcija ni pokazala nič specifičnega, znake kolapsa, v želodcu so našli nekaj koščkov in tekočine, a nič ni kazalo, da bi kaj strupenega pojedla, da bi se zastrupila. Predlagali so jima še toksikološko preiskavo, a se zanjo lastnika nista odločila.

Bolan pes FOTO: Shutterstock icon-expand

Če so takrat mislili, da je primer morda osamljen, pa so letos v mesecu maju in juniju, zabeležili že več psov s podobnimi znaki. V soboto je v Kranju tako poginila psička pasme borderski ovčar, v Škofji Loki so zabeležili tri podobne primere, tudi na kliniki Lesce so obravnavali že dva primera, ki pa sta se k sreči končala srečno. Kot pove Čukova, gre večinoma za kužke tujcev, vsem pa je skupno, da gredo le za krajši čas, za nekaj trenutkov v vodo na območju Bohinj Ukanc. Ne gre za pse, ki bi dlje časa brodili po vodi, lastniki pa poročajo, da kužki ob jezeru niso pojedli nič sumljivega. Tudi zdaj so znaki praktično isti: tresenje, penjenje, slinjenje, nevrološki znaki ... Kot še doda, sliši tudi, da so se številni psi, ki so se zadrževali na tem območju, tudi če niso potrebovali veterinarske pomoči, slabo počutili: bili so poklapani, bruhali so...