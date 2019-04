Inšpekcija ugotovila, da je v Lipici poškodovanih 10 konj

Veterinarska inšpekcija je napovedala izredni celovit nadzor kobilarne Lipica, ki bo trajal več kot mesec dni. Zato so se odločili potem, ko so v začetku tega tedna na podlagi prijave opravili pregled kobilarne in ugotovili, da je v čredi deset poškodovanih konj. V kobilarni očitke o neprimernem ravnanju s konji zavračajo in pričakujejo, da bo to dokazal tudi inšpekcijski nadzor.

Da je v Kobilarni Lipica nekaj narobe, je bilo slutiti, ko so po družbenih omrežjih zaokrožile fotografije poškodovanih konj. Odločitev za pregled kobilarne je veterinarska inšpekcija sicer sprožila na podlagi prijave. In domneve so se izkazale za resnične. Andreja Bizjak, direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo razstlin: "Ugotovili smo, da je bilo 10 konj bolj ali manj poškodovanih. Dva sta imela več poškodb kot ostali." V Lipici pravijo, da so rane zgolj površinske, nastanejo pa ob vzpostavljanju hierarhije v čredi. Hujših poškod pa ob brcanju in grizenju naj ne bi bilo. Poškodovan Lipicanec FOTO: Kanal A Klemen Turk, vodja službe konjereja in konjeništvo: "Konj, ki je bil poškodovan je dobil na sprednji levi nogi tri šive, poškodba pa se zdaj sanira. Ostalih poškodb nima. Konj normalno funkcionira, je pozoren, zvedav in miren." In to je bila najhujša poškodba. Vse v najlepšem redu torej, a ne za inšpekcijo, ki meni, da so te poškode nastale zaradi neprimernega združevanja konj, ki niso imeli dovolj prostora, da se umaknejo od črede. Bizjakova pojasnjuje:"Nadzor tega enkratnega dogodka je končan, uvedli bomo prekrškovni postopek proti odgovorni osebi." V kobilarni niso zaskrbljeni Inšpekcija je ob tem odredila še dodatni izredni nadzor, preverjati namerava vse postopke ravnanja z živalmi. V kobilarni zaradi tega niso zaskrbljeni. Lipicanci in šepetalka konj FOTO: Damjan Žibert Turk je prepričan, da s konji ravnajo lepo in da bo to postopek inšepkcije tudi dokazal: "Mi smo imeli sredi marca pregled kobilarne s strani strokovne komisije, kjer je bilo ugotovljeno, da se za konje dobro skrbi."



Iz inšpektorata so sporočili, da bo sam inšpekcijski nadzor predvidoma trajal več kot mesec dni: "Toliko časa dokler ne bomo preučili vse vidike dobrobiti živali v Lipici."



In teh v Lipici ni malo. Pregledati bodo morali kar 350 konj.