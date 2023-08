Veterinarska zbornica vlado svari pred menjavo direktorja UVHVVR

Veterinarska zbornica Slovenije opozarja kmetijsko ministrico in predsednika vlade, da pogoste menjave generalnega direktorja UVHVVR negativno vplivajo na stabilno vodenje institucije, ki ima odločilno vlogo pri obvladovanju pojavov kužnih in drugih bolezni pri živalih.

Kot so zapisali v odprtem pismu, kot reprezentativna, samostojna in neodvisna poklicna organizacija doktorjev veterinarske medicine pozorno spremljajo dogajanje na področju spreminjanja zakonodaje o zaščiti živali, pogoste kadrovske menjave na ključnih mestih na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), zaskrbljujoče razmere o (ne)obvladovanju širjenja afriške prašičje kuge (APK) v državah zahodnega Balkana in o financiranju mreže javne veterinarske službe. V luči približevanja afriške prašičje kuge, za katero je samo še vprašanje časa, kdaj se bo pojavila na ozemlju Republike Slovenije, sta vloga in odgovornost za uvajanje ukrepov ter njihovo koordiniranje kot tudi izvajanje v največji meri odvisni od generalnega direktorja UVHVVR, njegovih oz. njenih strokovnih in vodstvenih kompetenc, so izpostavili.

icon-expand Janez Posedi FOTO: Bobo

Zakonska dolžnost direktorja je, da z objavo svojih odločitev v Uradnem listu RS določa, katere ukrepe in na katerem območju jih je treba izvajati. Učinkovito izvajanje ukrepov je v največji možni meri odvisno tudi od mreže izvajalcev javne veterinarske službe. Da je mreža izvajalcev javne veterinarske službe stabilna in zmožna izvajati predpisane ukrepe na celotnem ozemlju države, mora UVHVVR oz. njeno vodstvo poskrbeti še pred pojavom bolezni. To pomeni imeti pripravljen akcijski načrt, dajati jasne usmeritve, dobro in učinkovito komunicirati po vertikali ter zagotavljati ustrezna materialna in finančna sredstva, so pojasnili.