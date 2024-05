Veterinarski higieniki preklicali napovedano opozorilno stavko

Higieniki, ki predstavljajo deset odstotkov zaposlenih na veterinarski fakulteti, so prepričani, da so z organizacijo in napovedjo stavke postopali zakonito. Ker pa "trenutno ne želijo zakonitosti uveljavljati prek delovnega in socialnega sodišča" , je stavkovni odbor napovedano stavko in stopnjevanje stavke od 13. do 17. maja preklical, je v odgovoru veterinarski fakulteti zapisal predsednik stavkovnega odbora Gabrijel Jelko Holc .

Napovedane stavkovne zahteve so predali Sindikatu veterinarskih higienikov Slovenije, ki sodi pod okrilje Obalne sindikalne organizacije - KS 90. Ta bo septembra napovedal stavko in stavkovne zahteve predal vsem vpletenim, če higieniki do takrat z delodajalcem ne bodo dosegli skupnega dogovora. Kot so spomnili v odgovoru, se takrat konča obdobje, v katerem sindikati na podlagi dogovora z vlado ne izvajajo stavkovnih zahtev.

Higieniki so opozorilno stavko napovedali sredi aprila. Kot so takrat navedli, zahtevajo zagotavljanje delovnih pogojev v skladu z zakonodajo, dvig osnovne plače in določitev pravice do stalnega dodatka na pogoje dela. Opozorili so tudi na stalno opravljanje nadurnega dela zaradi pomanjkanja kadra in na to, da so zaradi posebnosti njihovega dela upravičeni do posebnega dodatka.

"V tem trenutku je poklic veterinarskega higienika postal nezaposljiv, saj za to plačilo nihče ni pripravljen delati. /.../ Do leta 2030 se bo upokojila več kot polovica trenutno zaposlenih delavcev," je predsednik stavkovnega odbora zapisal v odgovoru fakulteti in pri tem opozoril, da bo "do sedaj brezhibno delujoč sistem veterinarsko higienske službe razpadel", če ne bo sprememb.