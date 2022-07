Veto državnega sveta na zakon o odpravi škodljivih posledic prejšnje oblasti

Predlog za odložilni veto na zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države so vložili v Inženirski zbornici Slovenije, kjer jih predvsem moti poseganje v gradbeni zakon.

Člani komisije DS za državno ureditev so pobudi za veto na dopoldanski seji omenjene komisije prižgali zeleno luč. Komisija je opozorila, da zakon posega v 11 vsebinsko zelo različnih zakonov, zato uporaba t. i. omnibus pristopa ni utemeljena, je pobudo svetnikom na izredni seji DS predstavil predsednik komisije Rajko Fajt. Menijo, da bi bilo treba predlagane rešitve obravnavati ločeno, torej vsako zakonsko novelo posebej, kar bi pomembno prispevalo k pravni varnosti. Na komisiji so ugotovili, da so nekatere predlagane spremembe primerne, določenih zadev pa ne morejo podpreti, zato predlagajo, da se o zakonu še enkrat odloča.

Po besedah Fajta so kritični predvsem do sprememb zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, o orožju ter o prevozih v cestnem prometu. Opozorili so tudi na mnenje Inženirske zbornice Slovenije glede poseganja v gradbeni zakon.