Veto državnega sveta: politična igra na škodo živali ali slab zakon?

Državni svet je poslancem v enem dnevu prižgal kar štiri rdeče luči. Veto so izglasovali na zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, konoplji, gostinstvu in zaščiti živali, ki med drugim predvideva prepoved reje kokoši v kletkah, prepoved nehumane kastracije pujskov, obvezno čipiranje mačk in omejitev uporabe kletk za pse v stanovanjih. V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili predsednika komisije za kmetijstvo Branka Tomažiča in predsednik društva AETP Sama Curka.