Vetrne elektrarne na Pohorju? Krajani Tinja odločno proti

Krajani pohorske vasice Tinje v občini Slovenska Bistrica so na zboru enotno podprli sklep, s katerim so državi in investitorju sporočili, da odločno nasprotujejo vetrnim elektrarnam na svojem območju. Občino in svet krajevne skupnosti so pozvali, naj ne podata soglasja k umeščanju in gradnji 21 vetrnih elektrarn na območju Treh Kraljev.

Kakih sto krajanov Tinja iz tudi nekaterih bližnjih pohorskih krajev se je dopoldne zbralo v domu krajanov in gasilcev, kjer jih je predsednik krajevne skupnosti Maksimiljan Tramšek seznanil z novostmi glede projekta družbe Energija na veter, ki na območju Pohorja načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn, ob 21 na območju Treh Kraljev še 14 na območju Frajhajma in 21 na območju Kota na Pohorju. Po njegovih besedah se investitor kljub temu, da je konec junija napovedal vsaj začasni umik vloge za gradbeno dovoljenje, na vse načine trudi zaobiti zakonodajo in državne prostorske načrte ter vetrnice postaviti v neposredno bližino njihove krajevne skupnosti. "Znane so tudi že mikrolokacije, najbližja pa je le slabih 350 metrov od prvega stanovanjskega objekta v naselju Planina pod Šumikom," je povedal Tramšek, sicer tudi direktor bistriške komunale. icon-expand Vetrnica FOTO: Shutterstock Napovedi o umiku investitorja je označil zgolj za manever, saj naj bi zdaj to storili v skladu z novo zakonodajo, ki omogoča hitrejšo izpeljavo projektov, namenjenim povečevanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Ob tem je spomnil, da niso proti postavitvi vetrnic na Pohorju zgolj krajani, pač pa je projektu odločen ne že na dveh sejah soglasno podal občinski svet bistriške občine, ki od države pričakuje, da bo umeščanje izvedla prek državnega prostorskega načrta. Le tako bo po njegovem mogoče presoditi vsa tveganja in neznanke glede vplivov na okolje ter v postopek povabiti tudi tiste, ki bi morali s tem projektom živeti. "Po tistem, kar vemo, je šest vetrnic načrtovanih na vodnih virih, kar predstavlja veliko tveganje ne le za občane Slovenske Bistrice, pač pa tudi za občane Oplotnice, Kidričevega in občine Rače - Fram," je dejal Tramšek. Od države, ki doslej po njegovih besedah ni imela posluha, pričakuje drugačno ravnanje, če pa še naprej ne bodo slišani, jim "kaj drugega kot ulica ne bo preostalo". 'Vidi se, da če je denar, se da vse kupiti, zato čestitke tistim, ki se niso pustili prodati' Nekaj informacij je zbranim danes predstavil tudi vodja civilne iniciative Za Pohorje brez vetrnih elektrarn Drago Mahorko, ki je med drugim povedal, da zdaj poteka integralni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za 21 vetrnic na Treh Kraljih in Arehu, predvidoma do 6. septembra – po neuradnih informacijah verjetno dva tedna pozneje – pa se bo iztekel rok, v katerem morajo podati svoja mnenja vsi soglasodajalci. Po njegovih informacijah bodo bistriška in ruška občina ter Komunalno podjetje Slovenska Bistrica zagotovo podali negativna mnenja, civilna iniciativa pa se namerava skupaj z nevladno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green vključiti v postopek in znotraj njega opozoriti na vse tiste stvari, ki po njihovem ne držijo. Ob tem se je Mahorko obregnil ob Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), ki naj bi po naročilu investitorja podalo pozitivno mnenje glede projekta, čeprav so osem let prej izdali negativnega. "Vidi se, da če je denar, se da vse kupiti, zato čestitke tistim, ki se niso pustili prodati," je dejal. PREBERI ŠE 56 vetrnic na Pohorju: investitor umaknil vloge za gradbeno dovoljenje V sodelovanju z Alpe Adria Green in društvom Moja Mura se z eno od odvetniških družb dogovarjajo tudi o morebitni vložitvi zahteve za presojo ustavnosti nedavno sprejetega zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Mahorko je še povedal, da je v naslednjih dneh predviden še zbor krajanov v Keblju, morda pa tudi v Šmartnem na Pohorju, če bo predsednica krajevne skupnosti spremenila svoje dosedanje mnenje glede teh projektov, sicer pa bodo zbore opravili zgolj v naseljih Frajhajm in Kalše. Ker sta obe krajevni skupnosti pred časom že dali soglasji za postavitev nekaj vetrnic, bodo zdaj skušali doseči, da se ju odpravi, saj ju zbor krajanov ni potrdil.