Vetrne elektrarne nad Ilirsko Bistrico?

Ilirska Bistrica je na nogah. Država želi nad krajem postaviti polje vetrnih elektrarn - in sicer devet vetrnic, visokih 250 metrov. Od naselij bi bile oddaljene 1400 metrov. Na Občini Ilirska Bistrica pobudi nasprotujejo, češ da gre za velik poseg v prostor, ki da ni skladen z razvojnimi načrti občine. Prav tako so proti postavitvi številna civilna združenja. In prav zdaj Ministrstvo za naravne vire in prostor, skupaj s pobudnikom, Direktoratom za energijo, krajanom predstavlja načrt, ki mu tudi domačini ostro nasprotujejo.