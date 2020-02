Vetrolom največ škode povzročil v gozdovih na Gorenjskem

Močan severni veter, ki je po Sloveniji pihal sredi tega tedna, je največ poškodb v gozdovih povzročil na Gorenjskem. Najbolj prizadete so gozdne površine med Kranjem in Brnikom na območju občine Šenčur, so v prvi oceni sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije. Drugod po državi so bila po do zdaj znanih podatkih podrta večinoma posamična drevesa.

Zavod je po dvodnevni epizodi močnega vetra, ki je bil najmočnejši v sredo, izvedel hiter pregled poškodovanih gozdov. Po prvih ocenah je tako največ poškodb v gozdovih na Gorenjskem, najhujše posledice pa so v občini Šenčur med Kranjem in Brnikom. Veter je na tem območju podiral tudi površinsko, posamezne površine, na katerih je podrto vse drevje, pa so po oceni gozdarskih strokovnjakov velike tudi štiri hektarje. Večinoma so podrte smreke. Drugod po Sloveniji - poleg Gorenjske je bil veter zelo močan npr. tudi na Štajerskem - so po pojasnilih zavoda podrta posamična drevesa, tudi večinoma smreka. Največ posamičnih podrtih dreves je prav na severovzhodnem delu Slovenije. Na tem območju prevladujejo podrta drevesa jesena, oslabelega zaradi jesenovega ožiga, to je bolezni, ki je glavni vzrok za sušenje jesena v zadnjem desetletju. Zavod za gozdove Slovenije bo sicer v naslednjih dneh še podrobneje pregledal prizadeta območja in podal končno oceno poškodovane količine drevja za posek. FOTO: PGD Cerklje Po zbranih podatkih s terena sicer vetrolom spada med manjše v zadnjih 20 letih, poudarjajo na zavodu za gozdove. Prve ocene tako kažejo na količino pod 100.000 kvadratnih metrov. Med vetrolomi je največ poškodb v gozdovih do sedaj povzročil tisti iz oktobra 2017, zaradi katerega je bilo v 2018 posekanih za 2,9 milijona kubičnih metrov dreves. V 2019 je bilo zaradi vetrolomov dodatno posekanih za 0,98 milijona kubičnih metrov dreves, tako v okviru nadaljevanja sanacije vetroloma iz 2017 kot tudi sanacije vetroloma iz decembra 2018. V najkrajšem možnem času bodo strokovnjaki označili drevje za posek in izdali odločbe prizadetim lastnikom, od katerih na zavodu pričakujejo, da bodo posek večinoma zaključili še pred prvim rojenjem podlubnikov, najpozneje do sredine maja. Številni vetrolomi in druge naravne ujme v zadnjih letih, začenši z žledom pozimi 2014, so namreč v zadnjih letih povzročili razmah lubadarja v gozdovih, ki je v nekaterih delih države dosegel katastrofalne razsežnosti. S posekom poškodovanih dreves lahko sicer lastniki gozdov začnejo pred izdajo odločbe zavoda za gozdove, morajo pa o začetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja, pri katerem dobijo vse dodatne informacije. Odstranjevanje podrtega drevesa. FOTO: PGD Cerklje Ker je posek polomljenih in prevrnjenih dreves izredno nevarno opravilo, na zavodu lastnikom priporočajo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce. Lastnikom in obiskovalcem gozda sicer pristojni ob vnovičnih vetrovnih razmerah, ki se napovedujejo že za ponedeljek, odsvetujejo tako delo kot gibanje v gozdu, saj je v krošnjah ostalo veliko odlomljenih vej, ki zaradi svoje teže in velike višine lahko povzročijo težke poškodbe. Glede siceršnje škode zaradi močnega vetra v minulih dneh, o kateri so poročali predvsem z Gorenjske oz. z območja Kranja, natančnejših ocen še ni. V teh dneh bodo namreč na terenu zavarovalničarji skupaj s pristojnimi.