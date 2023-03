Vetrovnemu in zelo toplemu torku bo sledil prehod hladne fronte

Od zahoda se nam bliža hladna fronta, kar nam prinaša pestro vremensko dogajanje. Spremembo vremena naznanja okrepljen jugozahodni veter, s katerim k nam doteka za ta del leta zelo topel zrak. V Črnomlju so že ob sedmi uri zjutraj izmerili 14 stopinj, popoldne pa se bo ogrelo do okoli 20 stopinj Celzija. Zelo toplemu torku bosta sledila občutno hladnejša sreda in četrtek, potem pa bodo temperature spet začele strmo naraščati.

Vstopili smo že v tretji marčevski teden, v katerem bo svetli del dneva postal daljši od noči. Narava se pospešeno prebuja, kar je letos še posebej izrazito, saj so bile temperature v zadnjih štirih tednih v večjem delu Slovenije za vsaj dve stopinji višje od dolgoletnega povprečja. A kot je za prehod med zimo in pomladjo značilno, se lahko zračne mase hitro zamenjajo. Temperaturne spremembe so običajno ravno v tem delu leta najizrazitejše, zato ni presenetljivo, da je po nižinah prav marec najbolj vetroven mesec v letu. icon-expand Hladna fronta nam prinaša pestro vremensko dogajanje. FOTO: Adobe Stock Današnji dan bo minil v znamenju okrepljenega jugozahodnega vetra, ki je posledica približevanja hladne fronte. Ta nas bo od zahoda dosegla v večernih urah. Na vzhodu Slovenije bo danes še deloma sončno in toplo, drugod bo oblačno. Dež na zahodu se bo čez dan krepil in se popoldne razširil nad večji del Slovenije. Na Primorskem in Notranjskem se bodo lahko razvile tudi posamezne nevihte. Temperature bodo temu primerno zelo razgibane. V krajih ob vzhodni meji se bo že drugi dan zapored ogrelo do 20 stopinj Celzija, medtem ko bo drugje občutno hladneje. Na skrajnem severozahodu države bo popoldne le okoli 7 stopinj Celzija. Ponoči se bo čez naše kraje pomikala hladna fronta. Zapihal bo severni veter, ki bo mejo sneženja spustil do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Ker pa bodo padavine ob ohladitvi hitro oslabele, prav veliko snega v sredogorju ne bo zapadlo. Povsem drugače bo v visokogorju. Na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank lahko danes nad nadmorsko višino okoli 1900 metrov zapade tudi več kot pol metra snega, ki se bo slabo sprijel z obstoječo podlago, zato se bo spet precej povečala nevarnost proženja snežnih plazov. Sledijo sončni in postopno spet toplejši dnevi V prihodnjih dneh se bo k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, zato bomo spet imeli več sončnega vremena. Sprva bo razmeroma hladno z jutranjimi temperaturami nekaj stopinj pod ničlo in dnevnimi temperaturami malo nad 10 stopinj Celzija, a že ob koncu tedna bo spet občutno topleje. V nedeljo bodo termometri v najtoplejših krajih na vzhodu Slovenije in na Primorskem pokazali okoli 18 stopinj Celzija, še nekoliko toplejši zrak pa se bo nad nas, kot vse kaže, razširil v prihodnjem tednu.