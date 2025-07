Vlomilci na delu: Kako zaščititi svoj dom med dopustom?

Poletni meseci so čas, ko so najbolj na delu vlomilci, opozarjajo ljubljanski policisti, ki so v zadnjih tednih že obravnavali večje število vlomov v hiše in stanovanja. Običajno namreč vlomilci opazujejo tarčo in ko se lastniki odpravijo na dopust, je to njihovo okno priložnosti. Ljudje, pravi policija, imajo kar precej možnosti, da jim otežijo delo ali pa vsaj zmanjšajo dobiček.