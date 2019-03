'Vi ste dobili zabeljen proračun, mi smo želeli drobtinice, pa nam jih je vlada odrekla'

Korčetova je poudarila, da sporazum finančno gledano ni in nikakor ne more biti zabeljen, saj je govora o vsebinskih zadevah. "Gre za regulatorne ukrepe – kako priti do tega, da omogočimo stanovanja mladim in začnemo zniževati prekarnost. To so zaveze, ki so že v obstoječi koalicijski pogodbi." Finančne učinke je po njenih besedah težko ovrednotiti, saj je treba gledati dolgoročno in se bodo te zadeve v državi poznale šele čez nekaj let.

O tem, kako zabeljen račun je Levica izstavila koaliciji za sprejetje rebalansa proračuna in kaj to pomeni za nadaljnje sodelovanje, so v oddaji 24UR ZVEČERspregovorili koordinator Levice Luka Mesec , poslanka LMŠ Jerca Korče , poslanec SD Matjaž Han in poslanka NSi Ljudmila Novak .

Kot pravi, so pomisleke do finančnih implikacij tega sporazuma izražali tisti, ki so ga nekoliko slabo prebrali. "Če pogledate, kaj so projekti Levice, boste videli, da je pri prekarnosti in stanovanjih to predvsem regulativa, pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa je jasno napisano, da je treba najti pravičnejši vir itd. Če boste vprašali ministra za finance, vam bo povedal, da je Levica stranka, ki prekleto dobro spremlja in pazi na finance."

Mesec se je znova distanciral od Kordiševega zapisa na Facebooku in poudaril, da sporazum ni nikakršen zabeljen račun, ampak razvojna usmeritev, v katero so zapisali politike, ki se v Sloveniji v obtoku vrtijo že več deset let. "20 let se govori, da bo treba nekaj narediti na stanovanjski politiki, zato smo se v Levici odločili, da je treba v sporazumu to izpostaviti. Notri imamo nek akcijski načrt, kako bomo uredili, da končno dobimo nek fond javnih najemnih stanovanj, kakršnega imajo v Avstriji. Že več kot 10 let se tudi govori o problemu prekarnosti. Politika do zdaj ni naredila še nič, mi bomo to poskusili odpraviti."

"Kot politiku mi je jasno, da, ko sprejmeš neke odločitve, moraš za vsako odločitev imeti neke številke. S tem parafiranim dogovorom jasnih številk nimamo, smo se pa dogovorili, da bo moral finančni minister vsak ukrep, ki ga bomo dali v proceduro, ovrednotiti," je dejal Han, ki verjame, da bodo spoštovali fiskalno pravilo, predvsem pa slovenske finance. "Do teh ne bi bil tako kritičen, po vrsti let so te namreč v plusu – 200 milijonov imamo več denarja, kot ga porabimo."

Han: Kordišev zapis na Facebooku je pobalinski

Han je ostro pripomnil, da je Kordišev zapis nevreden komentarja in pobalinski. "Izgovarjajo se na tovarištvo, pa to ni niti tovarištvo niti partnerstvo!" Kot pravi, so naredili en korak nazaj k temu, da vlada obstane. "Vsebine, ki jo bomo želeli sprejeti, ne more sprejeti Levica sama, pač pa s petorčkom, torej s 43 glasovi. Kdo si bo na koncu nageljne pripenjal in vihral zastave, ni pomembno. Če bomo naredili nekaj dobrega za Slovenijo in bomo SD pri tem sodelovali, bom jaz zadovoljen. Ne mene in ne moje stranke pa, verjemite, ni strah predčasnih volitev."

Korčetova je povedala, da pogovori sicer že ves čas sodelovanja potekajo korektno, nekaj je le "komunikacijskih šumov, kar je v politiki povsem normalno". "Rešili smo jih in jutri je nov dan, da vsi skupaj vstanemo in začnemo iskati rešitve za državljane." Po njenem mnenju 54 glasov za potrditev rebalansa proračuna pomeni, da je bila ta vlada in koalicija sposobna najti precej širok konsenz.

Novakova: Da bi vsaj kakšna drobtinica padla z bogatunove mize

Novakova je povedala, da v NSi nikoli niso trdili, da je v rebalansu vse narobe. "Smo pa trdili tisto, kar je rekel tudi fiskalni svet – da je sektor država predrag, da je strukturni primanjkljaj prevelik in da ni nekih srednjeročnih reformnih ukrepov. V času debelih krav, ko pride veliko denarja v proračun, se ti izdatki lahko pokrivajo, v času suhih krav – in kriza se že napoveduje – pa bodo tisti stalni izdatki proračuna obstali, vprašanje pa je, ali bomo imeli toliko dohodkov." Druga stvar, ki so jo v NSi očitali, pa je bila pa "velika aroganca ali pomanjkanje čustvene inteligence premierja ali vlade nasploh", ker ni upoštevala niti enega amandmaja opozicije."Da bi vsaj kakšna drobtinica padla z bogatunove mize. Najbolj pa me boli to, da je bil Uradu za Slovence povečan proračun komaj za 0,29 odstotka, praktično nič."

Finančni minister je imel precej težko nalogo uskladiti rebalans proračuna z vsemi partnerji in poskušali smo se uskladiti tudi drugače, ji je odvrnila Korčetova. "Zavedali smo se, da sprejetje vsakega amandmaja pomeni rušitev nekega sistema, ki ga je finančni minister postavil in za katerega ocenjujemo, da je optimalen. Res je, fiskalni svet nas je opozoril, kar je edino pravilno in to smo vzeli resno, na drugi strani pa je ta vlada tehtala tudi to, da damo nekaj državljanom in da pokrijemo kolikor, kar se da. Vemo pa, da bo denarja vedno premalo."

Novakova je izpostavila, da bi bili zadovoljni že, če bi dobili milijon ali dva in morda ne bi glasovali proti. "Tako pa se ni našlo nič, čeprav so tudi koalicijski poslanci govorili, da je Uradu za Slovence in Slovencem treba dati več v proračun. Vsi drugi sektorji so dobili veliko denarja, samo tukaj se ni našel. Ko sem slišala, da Slovenci niso prioriteta te vlade, sem bila zelo žalostna."

Takšnih neuresničenih želja je še veliko, je pripomnil Mesec."Mi smo želeli več sredstev za znanost, slovenski film itd … Proračun je vedno stvar prioritet in realnih zmožnosti – koliko denarja država v nekem trenutku ima."

Novakova mu je odvrnila, da to ni izgovor. "Vi ste dobili zabeljen proračun, mi smo želeli samo drobtinice, pa nam jih je vlada odrekla."

"Zmoti me, ko Luka pravi, kaj vse rabijo," je ob tem pripomnil Han. "Bistveno lažje bi stvari realizirali, če bi šli odgovorno vlado in prevzel ministrstva. Res da bi mogoče kateri minister odstopil, ampak tako je v življenju." Po njegovih besedah se mora koalicija petih strank začeti bistveno več pogovarjati, saj je "manjšinska vlada zelo naporna, stranke, ki so izven, pa nam račune izstavljajo vsak dan".

'Ne bomo se ukvarjali z mešetarjenjem'

Mesec je vztrajal, da so s sporazumom prevzeli veliko odgovornost. "Levica se postavlja na čelo stvari, ki več deset let niso bile uresničene, stvari, o katerih so govorile številne vlade, pa so spodletele. Tu smo programska stranka, ne bomo se ukvarjali z raznim mešetarjenjem, tu smo zato, da izpolnimo ključne programske točke, ki smo jih pred volitvami obljubili."

"Povedali ste vse – postavili ste se na čelo," mu je dejala Novakova, Han pa ga je opozoril, da ni korektno, da ljudi, ki sprejemajo težke odločitve, označi za mešetarje. "Prevzeli smo odgovornost, včasih je to težko. Kadar je težko, ste vi opozicija, zato se rabimo bistveno več pogovarjati. Ne pred kamerami, pogovarjajmo se v zaprtih prostorih in delajmo dobro za našo državo," ga je pozval.

Mesec se je strinjal, da prepiri pred kamerami nimajo smisla in opomnil na to, zakaj so se sploh znašli v tem položaju. "Ker smo bili poleti postavljeni v situacijo, ko smo morali v enem tednu uskladiti koalicijsko pogodbo, ki jo je prej en mesec s petorčkom pripravljal NSi, in jo spraviti čez vse organe vseh strank. In to smo naredili,"je dejal.