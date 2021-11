Viberate prvi na svetu s celostno analitiko za glasbeno industrijo, v prihodnjih mesecih bodo zaposlili 30 ljudi

Epidemija, ki še vedno kaže zobe, je dodobra spremenila podobo glasbene industrije. Aktivnosti so v veliki meri omejene na splet, pri čemer se opazno krepi vloga družbenih omrežij in spletnih platform, brez katerih bi verjetno ugasnila marsikatera glasbena kariera. Kar 9 od 10 uporabnikov družbenih omrežij naj bi ta uporabljalo prav za odkrivanje in deljenje nove glasbe ter povezovanje z izvajalci.

V domačem podjetju Viberate so kot prvi na svetu razvili celostno analitično orodje za merjenje aktivnosti na družbenih omrežjih in platformah pretočnih vsebin. Orodje že uporabljajo tri največje glasbene založbe – Universal, Sony Music in Warner Music Group – katalogi katerih odtehtajo kar 75 % svetovnega zaslužka v glasbeni industriji.

V Viberatu, enem vodilnih podjetij za glasbeno analitiko, so zadnjih nekaj mesecev pospešeno razvijali orodje, ki prikazuje ključne informacije z omrežij TikTok, Facebook, Instagram in Twitter. Najnovejšo pridobitev poleg omenjenih treh založb med drugimi uporabljajo tudi festivali Glastonbury, Exit in Roskilde ter ekipe največjih svetovnih zvezd: Davida Guette, Rammstein in The Chainsmokers.

Analitika družbenih omrežij uporabnikom omogoča enostavni in interaktivni vpogled tako v lokalni kot globalni glasbeni trg. Uporabniki spremljajo, iz katerih držav in mest prihajajo njihovi poslušalci ter na katere vsebine in trende se najbolj odzivajo, obenem pa se lahko učijo tudi iz metrik drugih glasbenikov.

''Zelo sem ponosen na našo ekipo, saj nam je v kratkem času uspelo razviti rešitev, ki prekaša konkurenco, hkrati pa nudi širok nabor uporabnih funkcij,'' pravi Matej Gregorčič, soustanovitelj in direktor Viberata, ki poudarja, da ima slovensko znanje o glasbeni analitiki vse večji vpliv onkraj luže. ''Ravnokar smo sklenili partnerstvo z Davidom Boylom, vodilnim strokovnjakom na področju analitike, ki je v svoji bogati karieri svetoval imenom, kot so The Beatles, Snoop Dogg in Pink Floyd. Sodelujemo tudi z nekaterimi vodilnimi izobraževalnimi institucijami, kjer se kalijo bodoči glasbeni poslovneži, kot so New York University, Hofstra University, University of Miami in Berklee. Tam profesorji in študentje uporabljajo platformo Viberate v okviru rednih programov glasbenega managementa.''

Podatkovna analitika je danes med najhitreje rastočimi segmenti glasbene industrije, zato ne preseneča, da svojo ekipo širi tudi Viberate. Trenutno razpisujejo več kot 10 prostih delovnih mest, v naslednjih mesecih pa bodo zaposlili vsaj še 30 ljudi. “Da, res je. V ekipo sprejmemo nove programerje, produktne vodje, oblikovalce, digitalne oglaševalce in prodajnike, predvsem pa ljubitelje glasbe. Podatki so tisto, kar spreminja industrijo, a vse se začne z dobro ekipo,” dodaja Gregorčič.