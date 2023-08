Viberate zdaj z brezplačno spletno stranjo za vsakega glasbenika

Viberate je slovensko podjetje, ki ustvarja analitiko za profesionalce v glasbeni industriji. Zdaj svoje storitve, ki temeljijo na podatkih, ponujajo tudi neodvisnim glasbenikom. Nekatera orodja, kot je spletna stran, so popolnoma brezplačna – druga pa so na voljo za 39 evrov na leto.

Brezplačna spletna stran za glasbenike

Viberate ustvarja največjo podatkovno bazo glasbenikov na svetu, ki temelji na principu crowdsourcinga. To podjetju omogoča pripravo spletnih strani za glasbenike , ki jih lahko ti tudi brezplačno prevzamejo in uporabljajo. Vsak izvajalec ali band ima svojo – v kolikor še ni v bazi podatkov, se preprosto doda in stran se bo samodejno generirala.

Spletna stran za glasbenike vsebuje vse osnovne informacije, kot so žanr, najbolj priljubljene pesmi in videoposnetki, prihajajoči dogodki in analiza občinstva.

Gre za informacije, ki jih glasbeni profesionalci potrebujejo, ko iščejo nove talente, ki jih želijo bookirati za dogodke ali z njimi sodelovati na druge načine.

Ko glasbeniki prevzamejo svojo spletno stran, ji dodajo tudi možnost direktnega kontaktiranja in bookinga.

Viberate kot največjo prednost brezplačnih spletnih strani izpostavlja, da so profesionalno oblikovane, samodejno ustvarjene in posodobljene ter tako vedno pripravljene na deljenje.

Spotify for Artists in analitika ostalih glasbenih kanalov

Glasbeniki lahko na isti platformi spremljajo tudi analitiko svojih glasbenih kanalov in družbenih omrežij.

Če povežejo svoj račun Spotify, na istem mestu pridobijo vse podatke Spotify for Artists . Tako lahko spremljajo 1) število in rast svojih poslušalcev, 2) razdeljenost občinstva po starosti in spolu, 3) razdeljenost občinstva po državah in mestih, 4) države, v katerih njihovi poslušalci rastejo najhitreje in 5) uspešnost uvrščanja na sezname predvajanja oz. Spotify playliste.

Spremljanje slednjega glasbenikom omogoča prepoznavanje pesmi, ki jih algoritmi ali glasbeni uredniki najraje uvrščajo na playliste, njihovega doseg skozi čas in s tem oceno uspešnosti. Poleg tega dobijo tudi pregled na Spotify playlistami, ki so jim prinesle največje število predvajanj in poslušalcev, kar je odličen vpogled pri načrtovanju promocijskih kampanj.

Digitalna glasbena distribucija

Celovita platforma Viberate for Artists glasbenikom omogoča neomejeno izdajo glasbe in distribucijo na vseh pomembnih digitalnih glasbenih platformah, vključno s Spotify, Apple Music, YouTube, Tidal in Deezer.

Promocija z orodjem Spotify Playlist Pitching

Po izdaji glasbe lahko glasbeniki promovirajo svoje pesmi z orodjem Spotify Playlist Pitching . Lestvica Spotify Playlist Chart razvršča več kot 12 milijonov playlist po priljubljenosti. Glasbeniki lahko naredijo ožji izbor tistih, ki se ujemajo z njihovo glasbo. Napredne možnosti filtriranja omogočajo, da se osredotočijo samo na tiste, ki lahko zares povečajo število njihovih poslušalcev. Playliste lahko filtrirajo po žanru, podžanru, vrsti (ta je lahko editorial, z neodvisnimi uredniki itd.), datumu izdaje dodanih pesmi (tako si zagotovijo, da playliste vsebujejo novejše pesmi), itd.

Nato lahko svoje pesmi pitchajo neposredno urednikom izbranih playlist ali pa se na njih obrnejo prek zunanjih povezav.