Viceguverner Banke Slovenije pod drobnogledom KPK

Tokrat jim jih povzročajo navedbe o viceguvernerju Marku Bošnjaku , ki naj bi po trditvah nekaterih medijev stanovanje na Grablovičevi ulici v Ljubljani že leta oddajal na črno in tako utajil 25-odstotni davek. Poročanje je zmotilo tudi njegovega delodajalca, ki pravi: ''Za neodvisno delovanje Banke Slovenije sta integriteta in neodvisnost zaposlenih, še posebej pa članov Sveta, bistvenega pomena. Kot vedno, smo omenjene očitke viceguvernerju proučili, in ugotovili, da jih zaradi omejenih pristojnosti ne moremo v celoti preveriti in z gotovostjo ovreči. Zato smo se odločili, da na Komisijo za preprečevanje korupcije vložimo zahtevo za preiskavo.''

Vložena zahteva za preiskavo

Nekoliko bolj zgovoren je bil sam Bošnjak, ki zatrjuje, da je delodajalcu predložil vsa potrebna dokazila, in sicer tako potrdilo finančne uprave, da ima poravnane vse davke, tudi iz naslova oddajanja stanovanja, kot tudi odmerne odločbe. ''Vseeno se je Banka Slovenije odločila, da zadevo preda še KPK, kar me dejansko veseli, saj sem prepričan, da se bo izkazala resnica. Torej, da so davki dejansko bili prijavljeni, evidentirani, odmerjeni in plačani na predpisan in zakonit način. Prepričan sem, da je takšna preverba tudi edini način, da se konča medijsko blatenje oziroma diskreditacija mene profesionalno in osebno'' razlaga Bošnjak, ki dodaja, da bo zaradi raznašanja neresnic uporabil vsa pravna sredstva, saj ta dejanja škodujejo njegovi časti in dobremu imenu.

Ob tem lahko povemo, da je Bošnjak tudi nam posredoval dokazilo, da je imel na dan 30. maj letos dejansko plačane vse davke, tudi iz naslova oddajanja. Ker pa iz njiju ni razvidno, kdaj je davek dejansko plačal, strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo plačilo lahko izvedeno tudi naknadno, torej po objavi člankov. Zato smo ga prosili še za dodatna dokaze, vendar jih nismo dobili.