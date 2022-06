Viceguverner BS in predsednik računskega sodišča zaenkrat še neznanka

"V tem času bi iz predlogov, ki so bili dani za računsko sodišče, v poslanski skupini pa smo tudi opravili pogovore s kandidati, podprli eno od imen, pri viceguvernerju pa bo tudi potreben še kakšen dan ali dva usklajevanj, da pridemo do prave rešitve," je danes še dejal Sajovic. Kot je pojasnil, so "zadeve širšega konteksta" in da bi vsaj v enem primeru lahko poiskali ime z veliko podporo.

Borut Pahor , ki se je danes srečal z vodjema poslanske skupine SDS Jelko Godec in NSi Janezom Ciglerjem Kraljem , se bo v sredo sestal še z vodji poslanskih skupin SD Janijem Prednikom , Levica Matejem Tašnerjem Vatovcem ter poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Ferencom Horvathom . Nato se obeta še en krog neformalnih pogovorov, je bilo slišati danes.

V NSi pa so po besedah vodje poslanske skupine Janeza Ciglerja Kralja po opravljenih pogovorih s kandidati oblikovali ožji izbor. Vsi kandidati so dobri; med kandidati za predsednika računskega sodišča se jim zdi najboljši Aleksej Šinigoj, za viceguvernerja pa Miha Mihič, je povedal.

Na javni poziv za predsednika računskega sodišča, ki ga je še pred aprilskimi državnozborskimi volitvami podpisal predsednik republike, so prispele štiri kandidature. Te so poslali Jana Ahčin, Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksej Šinigoj.

Dosedanjemu predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu se je mandat iztekel s koncem maja, a ga je, ker DZ še ni imenoval njegovega naslednika, malo podaljšal. S funkcije dokončno odhaja v sredo, vodenje računskega sodišča pa bo do imenovanja novega predsednika prevzela njegova dosedanja prva namestnica Maja Bilbija.

Za mesto viceguvernerja so na vnovični javni poziv predsednika republike kandidaturo oddali Primož Dolenc, ki je viceguvernersko funkcijo opravljal do začetka aprila, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan.

V primeru viceguvernerja lahko stranke predsedniku republike predlagajo kandidata, ki se ni prijavil na razpis, za predsednika računskega sodišča pa mora izbrati med prijavljenimi kandidati. Predsednik republike v vsakem primeru DZ-ju predlaga kandidata. DZ o kandidatu odloča na tajnem glasovanju, kandidat mora za izvolitev prejeti absolutno večino ali 46 poslanskih glasov. Če jih ne, mora predsednik republike postopek ponoviti.