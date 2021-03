Viceguvernerka Banke Slovenije bo Tina Žumer, na čelu ATVP pa Anka Čadež

Tina Žumer je bila imenovana za šestletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja, funkcijo bo nastopila, ko bo svoj status uskladila z določbami zakona o Banki Slovenije.

Predsednik republike Borut Pahor je Žumrovo predlagal po več krogih posvetovanj s poslanskimi skupinami.

Pred današnjim glasovanjem je stališče predstavila le poslanska skupina DeSUS. Franc Jurša je v njenem imenu med drugim dejal, da imajo dokaj pogosto na klopeh odločanje o članih sveta Banke Slovenije in da kljub posvetom pri predsedniku republike predlagani kandidati ne dobijo potrebne večine v DZ. Kandidatko so v poslanski skupini "v večini" ocenjevali kot primerno, "da bo zaupano delo opravljala na visoki strokovni ravni, vestno, odgovorno, transparentno, predvsem pa v korist državljank in državljanov Republike Slovenije in ne zgolj v korist kapitala".

Mandatno-volilna komisija DZ je 18. marca Žumrovo kot kandidatko za viceguvernerko podprla z 11 glasovi za in enim proti.

Pahor je na poziv za izbiro možnega kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije prejel sedem predlogov kandidatur. Poleg Žumrove so bili predlagani Arjana Brezigar Masten, Božo Emeršič, Mejra Festić, Saša Jazbec, Matjaž Koman in Primož Simončič. Šlo je za drugi poziv, potem ko Brezigar Mastenova, ki jo je v DZ v potrditev predlagal v začetku lanskega oktobra, ni dobila potrebne večine poslancev.

Predsednik republike je prepričan, da bo lahko Žumrova uspešno prispevala k strokovnemu, učinkovitemu in transparentnemu delovanju Banke Slovenije. Njeno znanje in delovne izkušnje ustrezajo visokim strokovnim kriterijem za opravljanje funkcije viceguvernerke, je v obrazložitvi predloga DZ med drugim zapisal Pahor.

Žumrova je ekonomistka z 20 leti delovnih izkušenj v centralnem bančništvu. Diplomirala je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, magistrirala pa na ugledni London School of Economics and Political Sciences, in to s področja monetarne ekonomije.

V javni predstavitvi pri predsedniku republike 16. marca je med drugim dejala, da današnji čas, ki ga zaznamujejo predvsem tveganja, povezana s pandemijo covida-19, za nosilce ekonomskih politik predstavlja dodatno odgovornost. Kot vodilo svojega delovanja je izpostavila transparentnost, sodelovanje in strokovno delovanje.

Banka Slovenije ima po prepričanju Žumrove ključno vlogo pri blaženju učinkov pandemije v slovenskem prostoru. Napovedala je, da si bo v primeru imenovanja prizadevala, da bo ustanova s sooblikovanjem denarne politike v evrskem območju in z ostalim ukrepanjem še naprej podpirala slovenska gospodinjstva in podjetja.

Žumrova bo v svetu centralne banke nasledila Marka Bošnjaka, ki je odstopil konec maja lani, potem ko je protikorupcijska komisija ugotovila, da je ravnal v nasprotju s pričakovano integriteto z neplačevanjem davkov pri oddajanju stanovanja. Uradno je odstopil iz osebnih razlogov.

Guverner Banke Slovenije je Boštjan Vasle, v svetu centralne banke so še viceguvernerji Primož Dolenc, ki je namestnik guvernerja, ter Irena Vodopivec Jean in Jožef Bradeško.

Anka Čadež na čelo ATVP

Za direktorico Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pa je DZ imenoval Anko Čadež. Tudi ona je bila imenovana za šestletni mandat, od 31. marca 2021 do 30. marca 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Poslanci pred tajnim glasovanjem - na katerem je Čadeževa prejela 52 glasov za in 25 glasov proti, sedem glasovnic pa je bilo neveljavnih - o kandidatki niso razpravljali. Mandatno-volilna komisija DZ je 18. marca imenovanje Čadeževe za direktorico ATVP podprla z 10 glasovi za in enim proti.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Ješovnikje dejal, da Čadeževa odlično pozna organizacijo, delovno področje in poslovanje ATVP ter tudi značilnosti trga kapitala in širšega finančnega sistema. Zato bi njeno imenovanje zagotovilo strokovno in zakonito poslovanje agencije kot ene izmed ključnih nadzornih in regulatornih institucij na slovenskem finančnem trgu, je dejal v imenu vlade.

Čadeževa, univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim državnim izpitom, je bila najprej zaposlena na Višjem in nato na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kot pravna svetovalka je poklicno kariero nadaljevala na Slovenski razvojni družbi in kot sekretarka v direktoratu za javno premoženje na ministrstvu za finance. Od leta 2008 do leta 2019 je bila zaposlena na ATVP, kjer je bila med drugim namestnica direktorja in vršilka dolžnosti direktorja, vodila pa je tudi sektor kapitalskega trga.

Čadeževa bo na čelu ATVP nasledila Miloša Časa, ki se mu danes izteče šestletni mandat.